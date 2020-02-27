«Это история про то, что нужно быть честным с государством». В центре «Мой бизнес» предпринимателям Горнозаводского округа ответили на 30 главных вопросов о налоге для самозанятых (КАРТОЧКИ)

Нижний Тагил, как и вся Свердловская область, 1 января 2020 года стал частью большого федерального эксперимента по установлению «налога на профессиональный доход», который вводит новый вид налогоплательщика — «самозанятого». Фотографы, пекари, швеи, фрилансеры, сантехники, программисты, консультанты и даже сдающие квартиры — для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, государство придумало особый налоговый режим. Он предлагает выйти из тени и платить не стандартные 13% НДФЛ, а отчислять 4% с дохода от физлиц и 6% — с дохода от компаний и индивидуальных предпринимателей.

Многим фрилансерам, уставшим от серых конвертов и схем, новый налоговый режим дал возможность открыто рекламировать свой товар, повысить доверие клиентов, попробовать себя в роли законопослушного бизнесмена. Банки подхватили тему и стали развивать собственные пакеты услуг для самозанятых. Информации много, и в ней необходимо разобраться. Именно поэтому в Нижнем Тагиле несколько дней назад состоялся первый большой бизнес-форум «Самозанятые 2020: налоги, условия, сервисы». Более 120 предпринимателей из Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа собрались в центре «Мой бизнес» Свердловского фонда поддержки предпринимательства и задали десятки вопросов спикерам — специалистам налоговой службы, банковской сферы, Центра занятости населения.

Многочасовой разговор для удобства мы разбили на карточки, выделив самое важное. Карточек всё равно получилось очень много, так что ориентируйтесь по вопросам, выбирайте для себя интересные и читайте ответы спикеров.

Если обобщить мнения всех спикеров бизнес-форума, то в целом НПД — это история про переход к концепции «ответственного налогоплательщика», ведь новые правила оставляют на откуп совести предпринимателя учёт полученных доходов.

Огромный пласт вопросов участников форума — о том, кто может быть самозанятым, а кто нет. В следующей подборке карточек — важные ответы специалистов. Листайте карусель.

С тем, кто может стать самозанятым, разобрались. Теперь о том, что для этого нужно сделать. Кстати, по признанию спикеров, самая добротная и понятная инструкция, как стать самозанятым, есть на официальном сайте налоговой. В следующей подборке — краткий обзор от спикеров форума ключевых моментов регистрации в специальном мобильном приложении, формирования чека и правил оплаты налога. Опять листайте карусель.

Спикеры бизнес-форума были единодушны в том, что переход на новый налоговый режим является однозначно большим шагом в сторону развития предпринимательства. Это достаточно простой и безболезненный способ почувствовать себя бизнесменом и, если всё получится и понравится, идти дальше и развиваться. В то же время самозанятость может стать спасением для ряда ИП. Когда заработки невелики, а декларации и отчёты надоели, но сдаваться не хочется.

Интерес предпринимателей Горнозаводского округа вызвала и тема сдачи в аренду помещений и имущества. С началом эксперимента с НПД стало очевидно, что государство всерьёз взялось за «обеление» рынка аренды и настроено на поиск тех, кто не платит налоги с дохода от сдачи жилья. Между собой участники форума обсудили и ближайшее будущее арендодателей — знающий закон квартиросъёмщик может в любой момент начать шантажировать угрозами «сообщить куда следует», если собственник не согласится на его условия. Поэтому очевидно, что со временем альтернативы для сдающих жильё в аренду не останется — придётся платить налоги, так будет проще и безопаснее.

И кстати говоря, в Нижнем Тагиле готов к открытию коворкинг-центр для самозанятых по улице Ермака, 36. Это коллективный офис, где можно снять помещение под своё направление, например бьюти-сферу, и это будет относительно недорого, отметили на форуме представители общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Помещения представляют собой отдельные кабинеты. Под рукой будет необходимое оборудование, которое включено в стоимость.

Сегодня на территории Свердловской области зарегистрировано уже более 5 тысяч самозанятых. По прогнозам областного фонда поддержки предпринимательства, к концу 2020 года эта цифра должна увеличиться до 35 тысяч.

Консультации по теме самозанятых можно получить в центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле по адресу: пр. Мира, 2а, тел.: +7 (3435) 42-18-09.

Ниже — фотогалерея с бизнес-форума «Самозанятые 2020: налоги, условия, сервисы».