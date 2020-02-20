В Нижнем Тагиле впервые прошёл большой бизнес-форум для самозанятых

Каким критериям нужно соответствовать для признания самозанятым и ради чего вообще стоит рассказывать всем о своём бизнесе? Что такое налог на профессиональный доход? На эти и другие вопросы сегодня получили ответы более 120 предпринимателей из Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа на большом бизнес-форуме «Самозанятые 2020: налоги, условия, сервисы». Мероприятие состоялось в центре «Мой бизнес» Свердловского фонда поддержки предпринимательства.

«Тема, связанная с самозанятыми, очень новая. И мы решили организовать такого рода мероприятия в самых крупных городах Свердловской области, чтобы ответить на все вопросы предпринимателей и самим тоже разобраться, что такое самозанятый и как в этом процессе участвовать. В этом году нам поставили задачу: за 2020 год в области должно появиться не менее 30 тысяч самозанятых предпринимателей. На сегодняшний момент зарегистрировано уже более 5 тысяч, поэтому, я думаю, мы справимся», — подчеркнул заместитель директора Свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В этом году, напомним, налог для самозанятых с годовым доходом до 2,4 млн рублей вводится ещё в 19 регионах России, в том числе в Свердловской области. Ранее его действие должно было распространяться только на Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан. По закону граждане, которые оказывают платные услуги и не привлекают наёмных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями. Регистрация в качестве самозанятых позволит людям, ведущим самостоятельную трудовую деятельность, открыто рекламировать своё дело, платить посильный налог и повысить доверие клиентов.

В числе спикеров сегодня были представители налоговой службы, банковской сферы, Центра занятости населения. Выступление руководителя департамента налогового консалтинга группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анны Зариповой стало своего рода кульминацией форума — спикер максимально доступно рассказала обо всех нюансах нового налогового режима и о том, как с ним можно подружиться.