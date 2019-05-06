«Это чья-то тупость либо троллинг». ЛГБТ-активистка из Нижнего Тагила Елена Климова назвала провокацией анонс шествия секс-меньшинств в День Победы

Создательница проекта «Дети-404» для подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией тагильчанка Елена Климова резко осудила появившуюся информацию о ЛГБТ-шествии 9 мая по улице Пархоменко под радужным флагом и девизом «Мы победили фашизм, победим и сексизм».

«Группа “Феминистки Тагила” создана 30 апреля. В ней состоит 10 человек, из них 9 мужчин. Все посты о том, что 9 мая в Тагиле будет некая ЛГБТ-акция и что якобы “сёстры” из кучи других городов туда приедут. Почти все фото с чужих фем-акций. Из тех, что названы своими, на одной написан лозунг: “Пожамкай мне сиськи, они нАрм КЕК”, очень феминистский лозунг, верно? Вывод: либо чья-то тупость, либо троллинг и провокация», — написала Климова на своей странице во «ВКонтакте».

В мэрии Нижнего Тагила заявили, что никаких уведомлений о подобных акциях к ним не поступало. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.