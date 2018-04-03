«Это были самые чистые выборы в истории нашей страны». Путин получил от Памфиловой удостоверение президента

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в Кремле вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий. Как передаёт пресс-служба Кремля, Памфилова поздравила Путина с «убедительной чистой победой».

«На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы — до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло», — сказала она.

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации», — сказал в ответ Путин.

Президентские выборы в России состоялись 18 марта 2018 года. Явка составила 67,54% от общего числа избирателей. Победу одержал Путин (с рекордными 76,69% голосов). На втором месте Павел Грудинин (11,77%), третье место у Владимира Жириновского (5,65%).