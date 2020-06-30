«Это был эмоциональный шаг». Мэр Верхней Салды Михаил Савченко передумал уходить в отставку

Глава Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что передумал уходить в отставку, и отозвал своё заявление, поданное депутатам думы городского округа на прошлой неделе. По его словам, это был «эмоциональный шаг, вызванный семейными обстоятельствами».

Как рассказали в пресс-службе администрации Верхнесалдинского городского округа, в частности, речь идёт о том, что после перенесённого инсульта резко ухудшилось здоровье отца Савченко.

«Однако за последние несколько дней Михаил Савченко получил поддержку семьи, а также многочисленные обращения салдинцев и руководителей муниципальных организаций с просьбой не покидать свой пост. Были проведены консультации с правительством региона. Результатом этого стало решение продолжить работу в должности главы. Запланированное на 29 июня заседание думы не состоялось по причине отсутствия кворума», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, всего на мероприятие 29 июня собралось семеро депутатов. Заседание полностью проигнорировала фракция «Единая Россия» — из членов партии на нём присутствовал только председатель думы Игорь Гуреев.

Комментируя информацию о нарушениях антикоррупционного законодательства, с которыми СМИ связывали его отставку, Савченко заявил, что уже дал объяснения, касающиеся имущественной декларации за 2017 год. Также он считает, что его действия на посту мэра не наносили ущерб городу.