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«Это был эмоциональный шаг». Мэр Верхней Салды Михаил Савченко передумал уходить в отставку

30.06.2020 20:10
«Это был эмоциональный шаг». Мэр Верхней Салды Михаил Савченко передумал уходить в отставку

Глава Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что передумал уходить в отставку, и отозвал своё заявление, поданное депутатам думы городского округа на прошлой неделе. По его словам, это был «эмоциональный шаг, вызванный семейными обстоятельствами».

Как рассказали в пресс-службе администрации Верхнесалдинского городского округа, в частности, речь идёт о том, что после перенесённого инсульта резко ухудшилось здоровье отца Савченко.

«Однако за последние несколько дней Михаил Савченко получил поддержку семьи, а также многочисленные обращения салдинцев и руководителей муниципальных организаций с просьбой не покидать свой пост. Были проведены консультации с правительством региона. Результатом этого стало решение продолжить работу в должности главы. Запланированное на 29 июня заседание думы не состоялось по причине отсутствия кворума», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, всего на мероприятие 29 июня собралось семеро депутатов. Заседание полностью проигнорировала фракция «Единая Россия» — из членов партии на нём присутствовал только председатель думы Игорь Гуреев.

Комментируя информацию о нарушениях антикоррупционного законодательства, с которыми СМИ связывали его отставку, Савченко заявил, что уже дал объяснения, касающиеся имущественной декларации за 2017 год. Также он считает, что его действия на посту мэра не наносили ущерб городу.

Фото: 
vsalde.ru
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