Глава Верхней Салды Михаил Савченко может уйти в отставку

Глава Верхней Салды Михаил Савченко 25 июня заявил на заседании комиссии гордумы о своём решении уйти в отставку. Вопрос о сложении полномочий главы будет рассмотрен на внеочередном заседании 29 июня.

Как пишет «Правда УрФО» со ссылкой на салдинских депутатов, отставка связана с нарушениями, на которые указал департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области. По данным издания, Савченко не указал в декларации за 2019 год информацию о проданным им автомобилем Honda CR‑V за 1 млн рублей и данные о продаже участка земли за 400 тысяч рублей. Также мэр не указал в декларациях за 2017‑2018 годы наличие ряда банковских счетов у него и его супруги.

Помимо этого, департамент противодействия коррупции указал на ряд нарушений антикоррупционного законодательства. В частности, речь идёт о вице-мэре Верхней Салды Ирине Колпаковой, которая будучи чиновницей, одновременно выступала в роли советника директора корпорации «ВСМПО‑Ависма».

«В этот же период муниципалитет заключил муниципальный контракт с аффилированной с корпорацией структурой “ВСМПО‑Строитель” по реконструкции дворцовой площади. В конкурсной комиссии по выбору подрядчика участвовала Колпакова. Данное нарушение, выступая сегодня перед депутатами, мэр признал», — пишет издание.

Как сообщает городской портал Верхней Салды «ВСалде.ру», в администрации муниципалитета не подтвердили и не опровергли новость об отставке Савченко. Официальная информация должна появиться в понедельник, 29 июня.