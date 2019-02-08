«Это абсолютно законный документ»: ГИБДД прокомментировала выдачу прав неустановленного образца

Водительские права, в которых название документа выполнено с переводом на английский и французский языки, абсолютно законны и их владельцам не стоит ни о чём волноваться, заявил «Российской газете» неназванный представитель Госавтоинспекции.

По словам источника, права с переводом надписи «Водительское удостоверение» на иностранные языки полностью соответствуют как российскому законодательству, так и международной конвенции о дорожном движении. Нынешний бланк в его новом виде с переводом названия на два языка был принят комиссией, которая рассматривает и утверждает бланки спецпродукции для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении. После этого его утвердил начальник Главного управления по организации безопасности дорожного движения МВД России, уточнил источник в ведомстве.

Он добавил, что новый дизайн водительского удостоверения получил законную силу в соответствии с приказом МВД России № 390 от 27 апреля 2002 года «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении».

«То есть это абсолютно законный документ. Ни один инспектор на дороге не предъявит претензий к таким правам, если они выданы Госавтоинспекцией и есть в базе данных ГИБДД», — резюмирует собеседник.

Накануне специализирующиеся на автомобильной тематике СМИ сообщили о начале выдачи москвичам, а в ближайшей перспективе и жителям регионов, водительских удостоверений, вид которых может не соответствовать утверждённому образцу. Действующие документы МВД не предусматривают наличие перевода на иностранные языки слов «Водительское удостоверение», которые с надписями «Permis de conduire» и «Driving licence» ГИБДД заказала на одной из фабрик Гознака тиражом более 2,3 млн экземпляров. Новые водительские удостоверения обошлись ведомству в 193 млн рублей.

По данным изданий, у любого инспектора на дороге есть законные основания привлечь владельца подобных прав неустановленного образца к ответственности, в том числе за подделку водительского документа.