ГИБДД начала выдавать водителям права неустановленного образца, за которые могут обвинить в подделке

Регистрационно-экзаменационные подразделения автоинспекций в Москве около месяца выдают права, которые не соответствуют установленному образцу, пишет портал «АвтоВзгляд».

Новый образец, попавший в оборот, отличает надпись «Водительское удостоверение», продублированная на французском и английском языках («Permis de conduire» и «Driving licence»). Это не предусмотрено приказом МВД РФ № 365 «О введении в действие водительского удостоверения», в нём указано, что надпись должна быть только одна — «Водительское удостоверение».

Согласно сведениям портала Госзакупок, на печать необычных карточек потратили больше 193 млн рублей. Причём в техническом задании к контракту оговорено, что в верхней части лицевой стороны новых «прав» должны быть «расположены надписи в три строки и на трёх языках».

Отмечается, что произведено более 2 млн экземпляров образца, не соответствующего приказу МВД о водительских удостоверениях, и уже в ближайшее время такие карточки попадут в регионы и распространятся по всей стране. При этом вождение с такими документами может закончиться отстранением от управления транспортным средством и обвинением в подделке. Более того, сложности возникнут в случае ДТП, когда понадобится получить страховое возмещение.

В МВД пока не могут прояснить ситуацию, также непонятно, что ждёт водителей, получивших непризнанные документы. Есть вероятность, что обменять их получится только через суд.