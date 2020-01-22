Естественная убыль населения в Свердловской области превысила 10 тысяч человек

По итогам 11 месяцев 2019 года естественная убыль населения превысила показатель в 10 тысяч человек, сообщает Свердловскстат.

За январь — ноябрь в регионе родилось 42,6 тысячи человек, а умерло 52,9 тысячи человек. Отмечается, что убыль населения в области продолжает увеличиваться: в 2018 году за этот же период она составляла 7,3 тысячи человек. Однако разрыв увеличивается не за счёт роста смертности (в прошлом году она была даже ниже, чем в 2018-м), а за счёт снижения рождаемости: так, за 11 месяцев прошлого года родилось почти на 4 тысячи младенцев меньше, чем годом ранее.

Если говорить о причинах смертности, то по итогам 11 месяцев жители Свердловской области стали чаще умирать от рака, болезней органов пищеварения, также выросло число самоубийств.