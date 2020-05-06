«Есть указы губернатора, но выполнять их мы просто не можем». Жительница Нижнего Тагила вынуждена ходить на работу, хотя должна находиться на самоизоляции вместе с вернувшимся из московской командировки мужем 

Тагильчанка Елена столкнулась с противоречием российской законодательной системы. По словам женщины, её муж недавно вернулся из командировки из Московской области. Представители Роспотребнадзора выдали ему предписание о самоизоляции в течение двух недель и взяли анализ на COVID-19, но больничные листы оформить отказались.

«По указу губернатора от 16.04.2020 года за № 181-УГ вернувшиеся из Москвы и Московской области, а также проживающие с ними обязаны самоизолироваться на 14 дней, — говорит Елена. — Сразу возникает вопрос: как это сделать? Фонд социального страхования отказывается оплачивать больничные по карантину, и поэтому медики не выдают их. Мужу выдали предписание сидеть дома, а как это оплачивается работодателем — большой вопрос. Скорее всего, 2/3 оклада, не более того. Я сама считаюсь контактной, но мне больничный лист также не положен. Мне вообще сказали ходить на работу в обычном режиме».

Девушка считает, что в данном случае её семья попала в патовую ситуацию: с одной стороны, она, как контактирующая с потенциально инфицированным человеком, обязана находиться на самоизоляции и не подвергать окружающих опасности, но с другой стороны, государство никак ей не помогло.

«Во-первых, за свой счёт на самоизоляцию я не пойду, во-вторых, работодатель просто меня не отпустит. Дистанционно работать нет возможности. А если мы рассматриваем вариант с частичной оплатой, то у меня нет доказательств, что я имею на это право и вообще должна самоизолироваться, поскольку мне никакого постановления не выдали. Если я не выйду на работу по собственной инициативе, то меня уволят за прогул. Вот и получается, что у нас есть указы губернатора, но выполнять эти указания мы просто не можем. И если с мужем ещё более-менее понятно, у него хотя бы есть предписание сидеть дома, то как быть контактным?» — возмущается Елена.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области посоветовали обратиться с такими вопросами в Роспотребнадзор. В региональном отделении Роспотребнадзора сначала отметили, что Елене необходимо обеспечить супругу бесконтактную изоляцию, если она хочет продолжать ходить на работу.

«В данном случае ей нужно позвонить по телефону 112, там расскажут, как нужно соблюдать изоляцию. Тут супругу либо надо жить где-то отдельно, либо не выходить из комнаты, либо им обоим садиться на изоляцию и как-то решать этот вопрос с работодателем», — посоветовали в Роспотребнадзоре, уточнив, что более конкретные пояснения можно получить по телефону горячей линии ведомства 8 (800) 555-49-43.

После получаса ожидания оператор горячей линии ответила, что если у мужа нет симптомов болезни, то жена может ходить на работу.

«Если анализы её мужа на коронавирус дали бы положительный результат, то с ней уже стали бы работать наши специалисты. Такая у нас схема действий», — заявили в Роспотребнадзоре.

В Фонде социального страхования Свердловской области отметили, что напрямую через ФСС оформляются больничные только по постановлению правительства РФ от 18.03.2020 года № 294, но оно касается вернувшихся из-за границы и совместно с ними проживающих.

«Если кто-то вернулся из Москвы или Санкт-Петербурга, то им нужно обращаться за больничными листами в поликлинику. Если там оформят лист временной нетрудоспособности, то из средств ФСС его потом оплатят», — подчеркнули в ведомстве.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».