Есть ли заражённые коронавирусом в Нижнем Тагиле? Будут ли штрафовать гуляющих? Мэр Владислав Пинаев ответил на вопросы читателей АН «Между строк» в инстаграме (ВИДЕО)

Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился в прямом эфире в инстаграме с главным редактором АН «Между строк» Натальей Вахониной и ответил на вопросы о карантине, готовности города к лечению заражённых коронавирусом и о том, почему сам мэр продолжает ходить на работу, когда все должны оставаться дома.

— Обстановка у нас стабильная, подтверждённых и заражённых на сегодняшний день нет, поэтому всё под контролем. Есть контактная группа, с которой отдельно работают медики, но пока подтверждений нет. Последнее подтверждение было в Верхнем Тагиле.

— Когда появилась информация о том, что в санаторий «Пихтовые горы» будут направлять людей с подозрением на коронавирус, жители Вагонки начали возмущаться. Как всё это будет происходить?

— Больных туда никто заселять не собирается. Туда будут помещаться те, кто контактировал с больными. Территория пока только зарезервирована. В любом городе она должна быть, куда мы будем в случае необходимости принимать. Никакого решения ещё не принято, необходимости в этом нет. Но территория обсервации должна быть подготовлена, должна быть полностью выстроена маршрутизация. Это сделано не для того, чтобы кого-то изолировать полностью, это сделано максимально для жителей города, чтобы было куда поселить не больных людей, а контактирующих. Чтобы можно было создать им все необходимые условия, медицинское обслуживание, питание. На сегодня у нас есть три территории: «Пихтовые горы», «Сосновый бор» и «Уральские огоньки». Может быть, мы ими никогда не воспользуемся, но быть готовыми к этому обязаны.

— Всех призывают сидеть дома. Почему тогда вы работаете?

— Органы государственной и муниципальной власти отдельно в указе президента оговорены, поэтому мы работаем, но в сокращённом составе. У нас большинство сотрудников отправлено на работу в удалённом доступе. Лица старше 60 лет — это отдельная категория. Я, как руководитель города, обязан быть на рабочем месте, чтобы ситуацию полностью мониторить, контролировать, принимать те или иные решения. Поэтому я, заместители, начальники управлений отделов выходим на рабочие места, соблюдая все меры безопасности.

— Ваша семья придерживается карантина?

— Однозначно, хотя ребёнку тяжело объяснить, почему она должна находиться дома, но тем не менее максимально объясняю ту опасность, которая может идти. Поначалу это всё всерьёз не воспринимали, сейчас большинство всё-таки осознало, что лучше профилактически посидеть дома, позаниматься домашними делами, нежели мы получим развитие коронавирусной инфекции. Поэтому выходим только по одному в магазин. Поскольку я работаю, я и хожу в магазин.

— Я заметила, что дорожные службы работают во время карантина — латают ямы. Почему их не отправили по домам?

— И «Тагилдорстрой», и «УБТ сервис», о них тоже в указе губернатора оговорено, — это те службы, которые сегодня находятся на содержании города. Вы понимаете, что мы сейчас не можем оставить город с точки зрения безопасности движения и прочих вещей. Мы дороги всё равно ремонтируем. Да, бурная весна показала появление ям, поэтому это вынужденная мера. Пылесосить дороги всё равно надо. Их после зимы нужно промывать, подметать. Определена та категория специалистов, которые находятся на своих рабочих местах, чья работа связана с обслуживанием города.

— Нам, журналистам, сейчас не удаётся дозвониться до многих служб. Может, это связано с объёмом работы, но нам хотелось бы знать, насколько больницы готовы на экстренный случай?

— Переживать по этому случаю не нужно, у нас подготовлено 250 коек в разных лечебных заведениях. Эту позицию отдельно отрабатывало министерство здравоохранения, учитывая то, что все полномочия и функционал находится за ними. Наши больницы и лечебные заведения готовы, но, ещё раз повторюсь, в случае необходимости. Пока такой необходимости нет. Мы также обратились к руководителям крупных предприятий города, и все откликнулись. Сегодня серьёзно занимается покупкой оборудования «ЕВРАЗ холдинг», по дополнительным аппаратам ИВЛ занимается отдельно корпорация «Уралвагонзавод». С Потаповым (генеральный директор УВЗ. — Прим. ред.) вчера разговаривали, они готовы купить дополнительную лабораторию по обследованию, она тоже стоит серьёзных денег. Но тем не менее у нас появится возможность в городе проводить большее количество проб и тем самым уменьшать количество времени, которое на это уходит.

— Люди жалуются, что в аптеках нет масок.

— С масками, согласен, есть проблемы, но мы с Торгово-промышленной палатой этот вопрос отработали. Они готовы со своими китайскими коллегами эту тему обсуждать, поставлять. Сейчас готовим потребность, какое количество необходимо завезти в город. Маски-то есть, но вопрос цены: они уже стали стоить за 50 рублей при стоимости больших поставок 90 копеек.

— Это маски, которые будут поставляться в больницы? Или их можно будет купить простым людям?

— В больницы маски поставляются отдельно. Вот в Демидовскую больницу более 10 тысяч пришло. Больницы отдельно, аптеки отдельно. У всех наших учреждений были подписаны серьёзные годовые контракты, но сейчас получается, что поставщики отказываются поставлять, учитывая стоимость масок на рынке, поэтому сейчас компромиссное решение находится и в больницы маски поставляются. Да, в аптеках их действительно нет, но маска — это не единственное средство защиты, это лишь составляющее. Вчера губернатор проводил областной штаб, руководитель Роспотребнадзора также сказал, что можно же маски шить самим. Вопрос в другом: она менее эффективна, она не носит защитную функцию, но всё равно, так или иначе, преграждает прямой контакт.

— Что будет с теми, кто отходит дальше чем на 100 метров от дома, идёт не в ближайший магазин и праздно гуляет?

— Вчера вступила поправка в административный кодекс, штрафы серьёзно увеличились, но нужно определённое время, чтобы начать их применять. Никто не ставит задачу отлавливать и привлекать к административной ответственности, а там же оговорено вплоть и до уголовной ответственности. Всё-таки хочется, чтобы все сами осознали ту опасность, которой подвергают себя, своих близких. Народу уже не так много. Проезжаешь по городу и видишь, что парочка гуляет. Но я напоминаю о том, что поправка в административный кодекс внесена, полиция сейчас будет наделена всеми полномочиями, ну и дойдёт до того, что будет останавливать. А если, не дай бог, ситуация будет ухудшаться, тогда, я думаю, будут более жёсткие меры приняты. Сейчас хотелось бы, чтобы люди остались, посидели в этот период дома.

— Что ждёт предпринимателей, которые нарушают режим и у них нет соответствующих товаров?

— Большие штрафы. Сейчас все прикрываются различными формами: например, если говорить утрированно, магазин автозапчастей выставил туалетную бумагу, которая есть в перечне товаров первой необходимости. И вот такое ощущение, что кто-то обманывает сам себя. Ну а если кто-то из его родных и близких заразится? Или, не дай бог, он сам является носителем, заразит родителей. Вот этот заработанный рубль, он куда пойдёт? Поэтому да, административная, уголовная ответственность, но самосознание должно быть у людей. Уже ни для кого не секрет, что итальянцы точно так же до конца не верили, точно так же посещали клубы, общественные места. А теперь теряют по 1000 человек в день.

— В районах стали работать комиссии, которые проверяют жалобы?

— Нет, не по жалобам. Во-первых, у нас главы районов отрабатывают отдельно те точки, причём не контактируя, а просто ведя мониторинг ситуации. А отдельно у нас созданы рабочие группы, которые состоят из представителей администрации, представителя полиции, представителя Роспотребнадзора. Они вместе выходят по точкам, которые нарушают.

— Куда жаловаться, если знаешь о предприятиях, которые работают несмотря на запрет?

— Можно звонить в полицию, но вот у нас горячая линия лучше всего действует через ЕДДС, которая работает 24 часа в сутки. Они уже со своей стороны принимают заявки и рассылают по определённым органам. Если это по вопросам Роспотребнадзора — пересылают им, вопросы в администрацию — пересылают в администрацию, вопросы иных органов, включая полицию, прокуратуру или кого-то ещё, — направляют туда. Если вопросы связаны, например, с инфекцией, то есть горячие линии, куда переадресовывают данные звонки, где более компетентно сотрудники могут ответить на эти вопросы.

СПРАВКА

Телефон ЕДДС Нижнего Тагила: 8 (3435) 25-78-83.

Телефон горячей линии единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (работает по всей стране).

Телефон горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области: 8-800-100-01-53.

Телефон горячей линии Министерства общественной безопасности Свердловской области: 8 (343) 312-08-81.

— Люди жалуются, что невозможно выйти на пробежку, позаниматься спортом на улице.

— Все об этом говорят: надо воздержаться от пробежек, сейчас заниматься спортом только дома. На сегодняшний день надо максимально соблюдать режим самоизоляции. Другого ответа нет. Тем более спортсмены в инстаграме и просто любители сейчас показывают упражнения, которые можно делать дома. Я сейчас делаю то же самое. Завтра на областном штабе будет принято решение о продлении карантина, поэтому будет какая-то новая информация, пока у нас с вами сроки определены.

— Люди жалуются, что не ведётся обработка подъездов. Должны ли управляющие компании этим заниматься?

— Да, должны полностью всё протирать. Мы с управляющими компаниями встречались, обсуждали, есть объективные, есть субъективные причины, с которыми столкнулись именно они уже. За чей счёт они должны это делать? За счёт жителей, но, к сожалению, существует категория людей, которая не видит в этом необходимости. Но мы закупили дезинфицирующие средства, в ближайшее время должны довезти до управляющих компаний для обработки подъездов. Это всё приобретено за счёт резервного фонда. И более того, мы начинаем обрабатывать улицы, добавлять химрастворы, те, которые сегодня рекомендует Роспотребнадзор. Сегодня снег выпал, но когда снова пойдут машины по уборке города, то мы будем отдельно добавлять дезинфицирующие средства, чтобы с вирусом бороться ещё и на улице.

— Владислав Юрьевич, самый главный вопрос на сегодня: карантин будет продлён?

— Сегодня ответить на него невозможно, так как завтра будет областной штаб у губернатора принимать это решение. Узнаем завтра. Нужно набраться терпения.