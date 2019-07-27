ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу на арест во время акции в защиту сквера в Екатеринбурге

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Даниила Пугина, арестованного во время стихийной акции протеста в защиту сквера у Театра драмы в Екатеринбурге. Это первая жалоба, зарегистрированная ЕСПЧ от участников акции против строительства храма Святой Екатерины.

«Это хороший знак. Активность полиции славного города Екатеринбурга явилась неиссякаемым источником нарушений, допущенных при производстве по арестным делам», — прокомментировал в соцсети Facebook правозащитник Алексей Бушмаков.

По данным Znak.com, Даниила Пугина задержали 15 мая, на второй день протеста в сквере. Решением Верх-Исетского районного суда он получил 5 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Позже Свердловский областной суд сократил ему срок до 4 дней.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ, правозащитники заявили, что считают задержания и аресты, прошедшие в ту ночь, способом запугивания протестующих. Такие действия правоохранителей нарушают статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на свободу собраний и объединений.

Напомним, акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге проходили в середине мая. В общей сложности на них задержали около ста человек, примерно 30 из них позже были арестованы. После протестов власти и епархия отказались от планов строительства храма на месте сквера.