ЕСПЧ присудил компенсацию 25 тысяч евро россиянке, ставшей свидетельницей жестокого избиения её отца силовиками

Европейский суд по правам человека присудил выплатить компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края. 11 лет назад, будучи школьницей, девушка стала свидетелем того, как силовики жестоко избивают её отца. После этого у неё начались психологические проблемы. ЕСПЧ признал этот случай нарушением статьи Европейской конвенции о запрете пыток и жестокого обращения.

Как пишет Znak.com со ссылкой на сообщение «Комитета против пыток», в 2008 году девушка вместе с отцом собиралась поехать домой после праздника в школе. Когда она села в машину, к её отцу подбежали сотрудники наркоконтроля и ФСБ и начали избивать мужчину прямо у неё на глазах. Девочка выскочила из автомобиля и стала кричать и просить полицейских отпустить отца. Кто-то из силовиков крикнул ей, чтобы она«закрыла рот» и села в машину. Девочка испугалась и послушала правоохранителя, в итоге из салона авто ей пришлось какое-то время наблюдать за избиением отца. Не выдержав, она вышла из машины и убежала в неизвестном направлении. Позже её нашёл родственник. Девочка находилась в состоянии стресса и глубокого шока.

После пережитого, медики диагностировали у ребёнка неврологический синдром и неврозоподобный энурез . Также у неё были выявлены ПТСР, дисфункция мочевого пузыря и другие заболевания.

«Она стала кричать по ночам, ей снились кошмары. Она стала замкнутой и начала бояться людей, ей стало тяжело учиться и заниматься музыкой, хотя до этого она подавала большие надежды и была лучшей ученицей в классе. К настоящему времени её психологическое здоровье так и не восстановилось в полном объёме», — сообщили правозащитники.

Не смотря на то что уголовное дело в отношении отца девочки было прекращено, а его задержание признали незаконным, следственные органы не возбудили дело в отношении силовиков. Все жалобы и исковые заявления родственников были отклонены.