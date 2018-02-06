ЕСПЧ присудил €10 тысяч фигуранту «болотного дела»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил жалобу фигуранта «болотного дела» — активиста «Левого фронта» Владимира Акименкова, пишет «Коммерсантъ».

Акименков, являясь инвалидом по зрению, несмотря на угрозу почти полной слепоты, содержался под арестом. Он проходил обвиняемым по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), но был освобождён из зала суда по амнистии в декабре 2013 года.

ЕСПЧ признал нарушения статьи 3 (запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение) и части 3 статьи 5 (запрет на неправомерное продление срока содержания под стражей) Конвенции по защите прав человека. Суд постановил, что Россия должна выплатить Владимиру Акименко €10 тысяч моральной компенсации.