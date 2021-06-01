ЕСПЧ принял жалобу родителей Владимира Таушанкова, убитого после кражи обоев

Европейский суд по правам человека принял жалобу родителей Владимира Таушанкова, который был убит в ночь с 31 мая на 1 июня 2020 года после кражи нескольких рулонов обоев, рассказал E1.ru адвокат семьи Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Зоной права».

«ЕСПЧ известил нас о том, что зарегистрировал жалобу, поданную мной в интересах родителей. Это значит, что она соответствует всем требованиям для рассмотрения. Впоследствии она будет коммуницирована и российским властям будут заданы вопросы по тем нарушениям, о которых мы сообщаем в этой жалобе. Надеюсь, будет задан один, самый важный вопрос — о правомерности применения летального оружия, в результате которого Владимир погиб. Потому что, даже рассматривая это дело в Областном суде, судья обходил этот вопрос стороной, поскольку он не был предметом рассмотрения. Так и непонятно, правомерно ли было применено оружие. В середине июня мы подадим жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБРа», — говорит Бушмаков.

По словам юриста, он попросил у суда рассмотреть жалобу в приоритетном порядке, учитывая возраст родителей, поскольку обычно ЕСПЧ делает это до десяти лет и больше.

«Я думаю, что она будет рассмотрена в короткий срок. По крайней мере, очень на это надеюсь. Надеюсь, максимум дело рассмотрят года за два-три. Но не восемь и не десять, как обычно», — отметил адвокат.

Ранее дело Владимира Таушанкова признали государственной тайной, и некоторые детали участникам этой истории и самому Бушмакову рассказывать запрещено. По словам юриста, в связи с этим государство может отказать ЕСПЧ в ответах на вопросы.

«Может быть всякое, особенно с теми переменами, которые происходят сейчас. Министерство юстиции ранее было более гуманно, а сейчас всё это переходит в руки прокуратуры, позиция которой понятна. Мы знаем, что она будет всячески защищать государство. Такой вариант тоже возможен, но тогда решение ЕСПЧ будет принято без ответов на эти вопросы», — отметил Алексей Бушмаков.

Мама Владимира Таушанкова заявила, что довольна таким решением суда и надеется, что вердикт будет вынесен быстрее, чем это бывает обычно.

Напомним, сотрудники Росгвардии застрелили Владимира Таушанкова 31 мая 2020 года при штурме квартиры в доме на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры молодого человека стал инцидент в магазине «Лео», который находится в 500 метрах от его дома. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый вынес из магазина четыре рулона обоев, не заплатив; стоит отметить, что видеозаписи, на которых виден сам инцидент, до сих пор не обнародованы.

Убитого обвиняли по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). При этом СК отказался возбуждать отдельное дело об убийстве молодого человека Росгвардией, в ведомстве заявили, что этот эпизод рассмотрят в рамках дела против Таушанкова.