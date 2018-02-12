ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу активиста «Открытой России», дважды осуждённого за репост

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семёнова, пишут «Ведомости».

В ноябре 2016 года Дмитрий Семёнов был оштрафован на 1 тысячу рублей за репост фотографии Виталия Милонова в футболке с лозунгом о православии, внесённом в список экстремистских материалов. Суд признал его виновным по ст. 20.29 КоАП («Производство и распространение экстремистских материалов»). В феврале 2017 года на Семёнова было заведено новое административное дело — на этот раз за перепост новости о том, как его судили за репост фотографии Милонова. В новости упоминался лозунг, размещённый на футболке, что суд счёл распространением экстремистских материалов.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ, Семёнов указывает, что, штрафуя за репосты в соцсети, российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание по ст. 20.29 КоАП предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий. Именно запрет на участие в выборах, по мнению Семёнова, баллотировавшегося в Госдуму от «Парнаса», и был причиной, по которой на него завели административные дела.

Представляющий активиста в ЕСПЧ юрист «Международной Агоры» Алексей Глухов говорит, что обычно ЕСПЧ с большой неохотой берётся за жалобы административно наказанных — просто потому, что в таких случаях трудно сказать, что заявитель сильно пострадал. Но в данном случае административное наказание порождает серьёзное поражение в правах и именно этот факт привлёк внимание суда, отмечает юрист.