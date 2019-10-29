ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию «Новой газете» и её сотруднику

Россия должна выплатить денежную компенсацию «Новой газете» и её сотруднику Георгию Бородянскому за нарушение их права на выражение мнения, сообщается на сайте Европейского суда по правам человека.

В вердикте суда указывается, что дело касается статьи «Папа Омский, или Колокол в маске», которая была опубликована в газете 25 августа 2005 года. В ней автор критикует Леонида Полежаева, занимавшего пост омского губернатора. В дальнейшем Полежаев подал на газету в суд, обвинив её в клевете. Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей. Издание и журналист попросили ЕСПЧ рассмотреть это дело, и суд пришёл к выводу, что в их случае действительно была нарушена статья 10 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

В вердикте Страсбургского суда отмечается, что в прошлом этот суд уже находил похожие нарушения статьи 10 российскими судебными властями, «потому что российские суды не придерживались стандартов своей правоприменительной практики по поводу свободы прессы». В данном случае, по мнению ЕСПЧ, российские суды, рассматривавшие дело «Новой газеты», не смогли придерживаться «стандартов, которые бы соответствовали принципам, закреплённым в статье 10 ЕКПЧ».

В связи с этим суд постановил выплатить «Новой газете» 1160 евро в качестве компенсации материального ущерба, кроме того, газета и её журналист, согласно вердикту, должны получить от России по 1 тысяче евро за понесённый нематериальный ущерб.