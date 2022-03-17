«А если у кого-то в квартире человек на ИВЛ лежит?» В Нижнем Тагиле жители Гальянки жалуются на ночные перебои с электричеством из-за Z-флешмоба

Жильцы многоквартирных домов № 16, 20 и 22 на Черноисточинском шоссе с конца прошлой недели жалуются на перебои с электричеством в ночное время. Тагильчане считают, что это может быть связано с инициативой мэрии запустить Z-флешмоб с использованием уличного освещения в этом районе.

Напомним, тагильские власти поддержали идею директора ООО «Горсвет-НТ» в задействовании по ночам уличных фонарей на улицах Бригадной, Челюскинцев и Черноисточинском шоссе, чтобы с высоты птичьего полёта можно было увидеть букву Z. По версии жильцов, именно в этот момент из-за скачков напряжения отключаются автоматические предохранители и перегорают бытовые приборы.

«У моего товарища перегорел аэратор для аквариума. Воздух не поступал в аквариум, рыбки умерли. А если при таких скачках напряжения выйдет из строя дорогостоящая аппаратура? А если у кого-то в квартире человек на ИВЛ лежит? Умрут не только рыбки, сломаются холодильники или случится пожар. Виноват кто будет?» — рассказал читатель АН «Между строк».

«Третью ночь подряд проблемы с электричеством. Примерно на час, а потом вновь всё работает. Мне жаль компьютер, потому что он у меня включён в ночное время, я работаю. Из-за перепада напряжения он может сгореть, а вещь дорогая», — рассказал житель дома № 16 на Черноисточинском шоссе Анатолий.

Начальник участка управляющей компании «Строительные технологии», обслуживающей дом № 16, пояснил, что скачки напряжения могут быть не связаны с внешним источником.

«В этом доме недавно был сделан ремонт. До этого подъезд был в ужасном состоянии. Там очень интересные люди проживают: они могут буквально воевать с соседями, отключать друг другу свет, например. А уличное освещение здесь ни при чём, это всё не взаимосвязано», — заявил представитель УК.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» на запрос АН «Между строк» ответили, что с их стороны перебоев в электроснабжении не было.

«Мы всё проверили, и диспетчер уверяет, что по энергосбыту в этом доме всё в порядке. С нашей стороны отключений не было», — пояснили в «Облкоммунэнерго».

Директор ООО «Горсвет-НТ» Константин Благинин заверил, что уличное и внутридомовое освещение не взаимосвязаны.

«Мы используем 188 световых точек (фонарей) на участке дорог для буквы Z. Уличное освещение и внутридомовое не взаимосвязаны, поэтому перебои с напряжением невозможны. Мы подаём напряжение импульсно, и если что-то пошло бы не так, то перегорели бы уличные фонари», — заявил Константин Благинин.

Отметим, по данным СМИ, Кремль поручил региональным властям проработать организацию публичных акций в поддержку российской армии и военной спецоперации на Украине. Мероприятия могут быть любого формата: автопробеги, выставки на военную тематику, выступления лидеров общественного мнения в средствах массовой информации и соцсетях, видеоролики с жителями, которые высказываются в поддержку решений президента Владимира Путина, флешмобы с выстраиванием участников в виде буквы Z.

Накануне спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила поддержали спецоперацию на Украине, написав букву Z на Тагильском пруду.