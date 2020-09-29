Ещё восемь депутатов Госдумы попали в больницу с коронавирусом

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что за неделю в больницы Москвы с коронавирусной инфекцией попали восемь депутатов Госдумы, а всего в клиниках находятся 18 парламентариев, пишет ТАСС.

«Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — сказал Володин.

Он сообщил, что из-за роста случаев коронавируса Госдума частично перейдёт на дистанционную работу — в частности, в режим видеоконференций переведут заседания комитетов.

«Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов», — добавил он.

В середине сентября Володин говорил, что в Госдуме коронавирусной инфекцией переболели около 50 депутатов. Один из заболевших, депутат от КПРФ Ваха Агаев, умер 23 сентября, ему было 67 лет.