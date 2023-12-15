Ещё один коммунальный коллапс в Нижнем Тагиле из-за аварии на сетях «Водоканала-НТ»

Утром 15 декабря в Нижнем Тагиле в районе дублёра Черноисточинского шоссе произошла коммунальная авария. Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил», вода залила проезжую часть около дома № 35. Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев уточнил ИА «Все новости», что утечка произошла на сетях «Водоканала-НТ». Подрядчик уже почистил ливневые колодцы. После устранения аварии вода будет убрана и с самой дороги.

Напомним, что 11 декабря из-за прорыва трубы на сетях «Водоканала-НТ» затопило улицу Захарова на ГГМ. В условиях сильного мороза дорога вскоре превратилась в снежную кашу, а затем начала замерзать. В ледяном плену оказались несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы.