«Ещё надо потрудиться»: Михаил Горбачёв поддержал протестующих в Беларуси

Первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что поддерживает протестующих в Беларуси и внимательно следит за ситуацией, происходящей в бывшей союзной республике после президентских выборов.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило и как с формированием выборов… Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это всё для молодёжи нынешней», — заявил политик в интервью изданию «Подъём».

Напомним, накануне утром во Дворце Независимости в Минске состоялась неанонсированная церемония инаугурации, на которой Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в шестой раз. На ней присутствовали несколько сотен высших белорусских чиновников. Многие страны Евросоюза, а также США и Канада заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию. Лидер оппозиции Светлана Тихановская после церемонии инаугурации Лукашенко объявила себя единственным лидером белорусского народа.

Вечером того же дня на улицы белорусских городов вышли протестующие, их жёстко разгоняли и задерживали сотрудники правоохранительных органов, применяя спецсредства.