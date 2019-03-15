ЕС ввёл санкции против восьми россиян из-за конфликта в Чёрном море

Евросоюз ввёл санкции в отношении восьми граждан России, причастных к конфликту в Чёрном море, сообщается в официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали российские моряки с кораблей «Изумруд», «Суздалец» и «Дон» и пограничники, участвовавшие в инциденте в Чёрном море. В их числе контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю, и капитан первого ранга Андрей Шеин, замначальника управления береговой охраны ФСБ по Крыму. Кроме того, в список попали Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

Напомним, 25 ноября ФСБ заявила о задержании в Керченском проливе трёх украинских военных кораблей. По информации спецслужбы, корабли зашли в российские территориальные воды в нарушение конвенции ООН, их обстреляли. Как сообщили в ФСБ, ранены трое украинских военных, которым оказали медицинскую помощь. ВМС Украины заявили о шести пострадавших. В Киеве сообщили, что корабли двигались из Одессы в Мариуполь и что об их передвижении российские власти были уведомлены заранее. Порошенко назвал действия России актом агрессии.