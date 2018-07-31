ЕС расширил санкции против России

Евросоюз ввёл санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, со ссылкой на официальный журнал ЕС пишут «Ведомости».

В санкционный список с 31 июля включены компании «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», уже включённые в санкционный список США. Санкции ЕС также введены в отношении АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод "Залив"», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

«В рамках европейской политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя, совет рассматривает строительство моста через Керченский пролив как очередное действие, подрывающее территориальную целостность и суверенитет Украины», — объясняет решение ЕС.

Отмечается, что строительство и официальное открытие моста Брюссель считает «ключевыми символическими шагами» по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

Напомним, Крымский мост открыли 15 мая, в церемонии открытия сооружения принимал участие президент России Владимир Путин.