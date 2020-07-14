«Энергосбыт Плюс» заплатит жительнице Нижнего Тагила 7 млн рублей за сгоревший из-за скачка электроэнергии дом

Компания «Энергосбыт Плюс» должна выплатить жительнице посёлка Зонального, который расположен в пригороде Нижнего Тагила, почти 7 млн рублей. Летом 2017 года у неё сгорел дом и всё находившееся в нём имущество. Возгорание началось с холодильника, у которого из-за сильного скачка напряжения замкнуло электродвигатель или временное реле.

«Поставщиком электроэнергии по адресу, где произошёл пожар, является ОАО “Энергосбыт Плюс”. Как посчитала хозяйка сгоревшего дома Наталья, ущерб её имуществу был причинён вследствие недостатков качества продаваемой ресурсоснабжающей организацией электроэнергии», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга по итогам проведения пожарно-технической экспертизы с требованием возместить ущерб, причинённый имуществу, а также взыскать компенсацию морального вреда. В суде было установлено, что скачок напряжения произошёл в момент проведения ремонтных работ.

«Специалист ОАО “НПК УВЗ” в суде пояснил, что по окончании ремонтных работ линия была подключена по ошибке монтажников неправильно, были перепутаны провода фазы и нуля. В результате этого в дом поступило напряжение межфазное 380 V. Все приборы, подключённые в режиме ожидания либо постоянно работающие в данный момент, оказались под воздействием повышенного сетевого напряжения», — отметили в ведомстве.

Кировский районный суд Екатеринбурга встал на сторону жительницы Зонального и частично удовлетворил её требования. Он взыскал с компании «Энергосбыт Плюс» около 6,95 млн рублей. Ресурсоснабжающая организация подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Но тот оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга.