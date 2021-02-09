«ЭнергосбыТ Плюс» оштрафовали за незаконную рекламу на квитанциях

Арбитражный суд Свердловской области подтвердил причастность и вину АО «ЭнергосбыТ Плюс» в совершении административного правонарушения в области рекламы и назначил компании штраф в размере 50 000 рублей.

В прошлом году миллион собственников помещений в многоквартирных домах получили от АО «ЭнергосбыТ Плюс» квитанции, на обратной стороне которых была напечатана незаконная реклама. Один из жителей, получивший такой счёт, обратился с заявлением в УФАС.

После проверки УФАС выявило нарушение и указало, что компания «ЭнергосбыТ Плюс» проигнорировала законодательство, которое запрещает размещать рекламу на платёжных документах за жилое помещение и коммунальные услуги. По результатам проверки ей был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

В АО «ЭнергосбыТ Плюс» заявили, что указанная на квитанциях информация рекламой не является, а носит справочно-информационный характер и извещает потребителей об акции. Компания обратилась в Свердловский арбитражный суд.

Арбитражный суд Свердловской области признал размещённую информацию рекламой, так как она привлекает внимание к акции, проводимой для повышения собираемости коммунальных платежей. Признаками рекламы были признаны изображение коробки с бантом на упаковке и фраза «Станьте участником розыгрыша призов!».

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» попыталась обжаловать решение суда первой инстанции в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, однако судья признал его законным.

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба АО «ЭнергосбыТ Плюс» — без удовлетворения. При этом размер штрафа снижен до 50 000 рублей.