«Ему не выжить в тюрьме»: Охлобыстин обратился к Путину с просьбой помиловать Ефремова

Актёр Иван Охлобыстин обратился через соцсети с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить его коллегу и друга Михаила Ефремова.

«Вне всяких сомнений, Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворству прозападно настроенной, либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор», — написал актёр на своей странице во «ВКонтакте».

Охлобыстин считает, что за эту просьбу его осудят, но другого пути спасти близкого человека он не видит. Он отметил, что Ефремов не представляет опасности для общества.

«Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным», — пишет Охлобыстин.

Напомним, уголовное дело против актёра Михаила Ефремова возбудили в июне после того, как актёр, будучи нетрезвым, спровоцировал смертельное ДТП: машина артиста на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.