Элла Памфилова выразила недоумение выпадом Жириновского

Требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отставке председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой вызвало у неё недоумение, пишет ТАСС.

Напомним, основное недовольство Жириновского связано с организацией дебатов на президентских выборах, ЛДПР предлагала разделить кандидатов на три группы

«Нам не пошли навстречу. Такой ЦИК, конечно, нам не нужен, мы будем требовать смены руководителя», — заявил ранее Владимир Жириновский.

Элла Памфилова сочла претензии главы ЛДПР в свой адрес необоснованными.

«Я считаю, что это всё перевёрнуто с ног на голову. Формат дебатов был в их руках, проблема не в ЦИК, а в самих кандидатах, которые не смогли между собой договориться. У меня ничего, кроме недоумения, эти заявления не вызывают», — отметила глава Центризбиркома.

Напомним, в феврале предвыборный штаб КПРФ выдвинул телеканалам условия проведения дебатов: они должны проводиться в прямом эфире в прайм-тайм, а дебатировать друг с другом должны максимум три кандидата. С требованиями коммунистов согласились избирательные штабы Владимира Жириновского, Ксении Собчак и Григория Явлинского. Кандидаты и глава ЦИК Элла Памфилова провели встречу, но не смогли договориться по вопросу изменения формата дебатов.