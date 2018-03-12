Владимир Жириновский пообещал бороться за отставку Эллы Памфиловой

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России от партии Владимир Жириновский заявил, что намерен требовать отставки Эллы Памфиловой с поста председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пишет ТАСС.

«Такой ЦИК, конечно, нам не нужен, мы будем требовать смены руководителя», — сказал Жириновский.

Основное недовольство лидера ЛДПР связано с организацией дебатов на президентских выборах. По словам Жириновского, его партия предлагала ЦИК разделить кандидатов на три группы: первой отдать Первый канал, второй — «Россию-1», третьей — «ТВ Центр», а от радиоэфира вообще отказаться или оставить его доверенным лицам.

«Но нам не пошли навстречу», — сказал он.

По словам Владимира Жириновского, ЛДПР может предложить на пост главы Центризбиркома бывшего депутата от партийной фракции, члена ЦИК Сергея Сироткина.

«Сироткин у нас есть, а если он не будет защищать меня достойно на всех заседаниях ЦИК, и его заменим», — сказал Жириновский.

Напомним, в феврале предвыборный штаб КПРФ выдвинул Первому каналу и «России-1» условия проведения дебатов: они должны проводиться в прямом эфире, транслироваться в прайм-тайм; дебатировать друг с другом должны максимум три кандидата, а не все скопом. С требованиями коммунистов согласились избирательные штабы Владимира Жириновского, Ксении Собчак и Григория Явлинского. Кандидаты и глава ЦИК Элла Памфилова провели встречу, но не смогли договориться по вопросу возможного изменения формата дебатов.