Елену Малышеву раскритиковали за телепрограмму про детей-«кретинов»

После выхода на Первом канале эфира программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой телеведущую раскритиковали за использование оскорбительных выражений в отношении детей с аутизмом, пишет Lenta.ru.

Одной из тем телепередачи стали дети с эндокринными заболеваниями, которых телеведущая назвала «кретинами» и «идиотами». Малышева заявила, что «кретинизм» — это медицинский термин, который определяет степень умственной отсталости. При этом в заставке телепередачи было написано «Мой ребёнок — идиот» и «Откуда берутся кретины?».

«Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими. Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах используют другую терминологию. Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления), редакция программы допустила серьёзный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей», — написала в Facebook главный детский психиатр Москвы Анна Портнова.

Она выразила надежду, что редакторы телепрограммы сделают определённые выводы и впредь не будут допускать подобных дискриминирующих высказываний. С заявлением также выступила ассоциация «Аутизм — Регионы»: организация считает недопустимым использование стигматизирующей лексики, обозначающей людей с интеллектуальной недостаточностью, поскольку «это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».