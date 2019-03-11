Елена Артюх переназначена на пост бизнес-омбудсмена Свердловской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх указом губернатора Евгения Куйвашева переназначена на новый пятилетний срок, сообщила сама чиновница на своей странице в соцсети Facebook.

«Спасибо за поддержку и за доверие деловому сообществу — большинство крупнейших бизнес-объединений предложили или поддержали мою кандидатуру. Спасибо губернатору Е. В. Куйвашеву за доверие и высокую оценку работы моей и всей команды сотрудников и соратников!» — прокомментировала назначение Елена Артюх.

Она также поблагодарила федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

Должность уполномоченного была утверждена в Свердловской области в 2013 году. Елена Артюх родилась в 1967 году, она является профессиональным юристом и аттестованным медиатором — посредником в урегулировании споров.