Электронные трудовые, рост МРОТ, материнского капитала и пенсий: что изменится в законодательстве с 2020 года

С 1 января 2020 года вступают в силу несколько важных законопроектов, в соответствии с которыми выплаты неработающим пенсионерам увеличатся на 6,6 процента, вырастет материнский капитал, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет. Кроме того, в России повысят акцизы на алкоголь, введут электронные трудовые книжки, номера для автомобилей разрешат получать у дилеров и запретят держать диких животных дома.

Переход на электронные трудовые книжки

С 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек — информация о стаже, занимаемых должностях, увольнении, прекращении трудового договора или переводе на другое место работы будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России. Сотрудники сами смогут выбирать, в каком формате будет вестись их трудовая книжка: бумажном или электронном. Предупредить работников об этом должен работодатель в период до конца июня 2020 года. После этого до 31 декабря 2020 года сотрудникам необходимо сообщить о своем решении. У тех, кто начнёт работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

МРОТ и размер больничного изменятся

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году увеличится до 12 130 рублей в месяц. При этом МРОТ вырастет дифференцированно – от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок. Вырастет и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном: с 2 150,68 до 2 301,36 рубля.

Материнский капитал и декретные вырастут

С 453 до 466 тысяч 617 рублей увеличится выплата по материнскому капиталу. Программа действует в России с 2007 года, и до 2016 года маткапитал ежегодно индексировался с учётом инфляции. В декабре 2016 был подписан закон, по которому индексацию приостановили до 1 января 2020 года.

Перемены также коснутся пособий по беременности и родам за 140 дней отпуска — они увеличатся до 322 тысяч рублей. В 2019 году максимальные выплаты составляли чуть больше 300 тысяч рублей.

Почти до 28 тысяч рублей вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. В то же время ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в размере 50 рублей с 1 января отменяется.

Размер пенсий проиндексируют, выход на пенсию отсрочат

С 1 января размер страховых пенсий проиндексирован на 6,6%. Таким образом, средний размер пенсии у безработных пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 января изменятся и условия выхода на заслуженный отдых. Для того, чтобы стать пенсионером в 2020 году нужно будет выполнить три условия. Первое — достичь возраста выхода на пенсию, который теперь будет составлять 56,5 лет для женщин и 61,5 год для мужчин. Второе — иметь не меньше 11 лет трудового стажа. И, наконец, накопить 18,6 баллов индивидуального пенсионного капитала.

Вырастут акцизы на алкоголь

Изменения прежде всего коснутся продукции российских виноделов: раньше она облагалась налогом по льготной ставке, а с 1 января ставка станет единой и для российских, и для зарубежных производителей. Новшества затронут игристые вина, медовуху, сидр и пиво. Акцизная ставка для шампанского и игристых вин, в том числе отечественного производства, вырастет с 36 до 40 рублей, а для не игристых вин – с 18 до 31 рубля.

Единым станет акциз и на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкоголь с долей этилового спирта выше девяти процентов. В текущем году ставка составит 544 рубля за литр и будет повышаться. Также с 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут до 230 рублей за 0,5 литра, на бренди – до 315 рублей за пол-литра, а на коньяк – до 433 рублей за тот же объем.

Самозанятые 19 регионов России начнут платить налог

Ещё в 19 регионах России — в Красноярском и Пермском краях, в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан — введут налог для самозанятых с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей.

Сейчас этот налог действует только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. По закону граждане, которые оказывают платные услуги и не привлекают наёмных работников, должны отчислять в бюджет четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов – с компаниями.

Туалеты на вокзалах станут бесплатными

С 2020 года посещение туалетов на вокзалах страны станет бесплатным. Раньше таким правом, кроме льготных категорий граждан, обладали пассажиры, чей поезд прибыл на вокзал не более часа назад либо уже находится на станции, либо отправится в течение трёх часов. Чтобы пройти в уборную комнату, нужно было показать билет.

Автономера можно получить прямо у дилеров

С 1 января у тех, кто решит приобрести новый автомобиль, появится возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. На месте можно будет получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ), но воспользоваться услугой получится не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре МВД «Специализированные организации» (будет опубликован на сайте ГИБДД).

Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автоцентра, после этого всю информацию он направит в ГИБДД через портал госуслуг. Там проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению. Затем ответственный сотрудник автосалона получит в подразделении СТС госномера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость такой услуги составит 500 рублей.

Запрещено держать диких животных дома

С 1 января запрещено держать диких животных в неволе — в домах, квартирах или незаконных контактных зоопарках. Речь идёт об опасных для владельцев «питомцах» – крупных хищниках и ядовитых рептилиях, касается это и животных, привычная среда обитания которых сильно отличается от возможных условий содержания их в неволе. При этом если экзотический любимец был приобретён до 1 января 2020 года, то может находиться у владельца до наступления естественной смерти животного. Кроме того, запрещается выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника.

Врачам будут выплачивать премии за найденную онкологию

Фонды медицинского страхования будут премировать врачей, обнаруживших у пациентов онкологическое заболевание — на эти цели планируется ежегодно направлять 1,2 млрд рублей. За каждый случай, диагноз которого подтверждён, полагается одна тысяча рублей. Сумма будет делиться: 500 рублей — врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и 500 рублей — для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, и наблюдающих за пациентом. Предполагается, что стимулирующие выплаты помогут более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями и приведут к сокращению процента смертности.

В России появится база недобросовестных родителей

В региональные банки, где собрана информация о детях-сиротах, добавят базу, где будут собраны данные о плохих родителях и опекунах. В списки попадут люди, ограниченные в родительских правах или вовсе лишённые их, недобросовестные опекуны и бывшие усыновители. Это делается для того, чтобы в такие семьи дети-сироты не попали снова.

Скважины обяжут поставить на учёт

Владельцам скважин на приусадебных и садовых участках придётся поставить их на учёт. Хозяину земельного участка с документами необходимо обратиться в департамент природных ресурсов. По мнению законодателя, недра, в том числе и подземные воды, являются народным достоянием, следовательно, недропользователь обязан компенсировать расход отчислениями в бюджет.

Обязательная регистрация квадрокоптеров

С 1 января любителям летающих гаджетов придётся в обязательном порядке регистрировать свои дроны в Росавиации. Каждому устройству весом более 250 граммов — такой минимальный порог предусмотрен законодательством — будет присвоен персональный номер.

При этом поднимать дроны в воздух будет запрещено над городами и рядом с взлётно-посадочными полосами. Профессиональным операторам можно будет провести съёмку с воздуха, но разрешение на съёмку придётся запрашивать не менее чем за 3 дня, а штраф же за несанкционированный полёт составит 50 тысяч рублей.

Переплату по потребительским кредитам ограничат

С 1 января нельзя будет начислять проценты по договору потребительского кредита, если размер платежей окажется в 1,5 раза выше общей суммы займа. Ограничение также касается начисления неустоек, штрафов и пени. Соответствующие поправки были внесены в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Ограничение будет действовать в отношении потребкредитов, срок возврата денег по которым не превышает одного года.

За посылки стоимостью свыше 200 евро начнут брать пошлину

С 1 января 2020 года в России начнут действовать правила, зафиксированные в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и РФ. Они касаются покупок в зарубежных интернет-магазинах: теперь при заказе за границей товаров для личного пользования стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости посылки (но не менее 2 евро за 1 кг). В 2019 году беспошлинный порог составлял 500 евро в месяц. Теперь стоимость зарубежных заказов в течение месяца суммироваться не будет.