Электронной очередью в «Водоканале-НТ» воспользовались почти 3 тысячи тагильчан

В июне этого года «Водоканал-НТ» перешёл с живой очереди на электронную. В компании установили терминал, при помощи которого жители Нижнего Тагила могут записаться к необходимому специалисту. За полтора месяца электронной очередью воспользовались уже почти 3 тысячи человек. В компании отмечают, что это нововведение позволяет серьёзно экономить время не только её клиентам, но и самим работникам «Водоканала».

«Мы работаем в “Водоканале” в четыре окна, — говорит начальник абонентского отдела Ирина Гарипова. — Два окна — это многоквартирные дома, одно — частный сектор, четвёртое окно — техотдел. В последнее люди обращаются за техусловиями на узел учёта или для подключения объектов к системе водоснабжения и водоотведения. Установка терминала сделала ожидание жителей в очереди спокойным и полезным. Они не мечутся между окнами, ища, где их быстрее обслужат, не отвлекают персонал ненужными вопросами. В то же время на первом этаже находится администратор, который всегда объяснит, как с терминалом работать, на какую кнопку нужно нажать. Сотрудники знают, сколько посетителей ожидают их в очереди, и могут более продуктивно распланировать своё рабочее время. Кроме того, на талонах и мониторе можно размещать важную для посетителей информацию».

Уже более полугода тагильчане работают с «Водоканалом-НТ» через личный кабинет. Зарегистрироваться в нём может любой абонент, имеющий действующий договор на оказание услуг предприятием. Для регистрации в личном кабинете нужно лишь указать свои ФИО, номер лицевого счёта и email.

«В личном кабинете можно посмотреть всю историю начислений, распечатать квитанции за любой период и передать показания по индивидуальным приборам учёта через специальную форму. Можно также посмотреть информацию о существующих и действующих приборах учёта, которые имеются у потребителей, подключенных услугах. Есть обратная связь — можно задать специалистам любой профильный вопрос», — отмечают в компании.

Сейчас в кабинете «Водоканала-НТ» зарегистрированы почти 1500 абонентов. Сегодня многие ресурсоснабжающие организации призывают жильцов переходить на прямые договоры. Так деньги плательщика тратятся более эффективно и не возникает больших задолженностей от недобросовестных управляющих компаний, из-за чего затрудняется замена и ремонт сетей, модернизация оборудования.