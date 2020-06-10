Электричка Нижний Тагил — Качканар на два дня изменит маршрут из-за ремонта железной дороги

18 и 20 июня пригородные электропоезда сообщением Нижний Тагил — Качканар не будут доезжать до конечной станции, останавливаясь на станции «Чистые ключи». Изменения связаны с ремонтом путей. В обратном направлении электрички будут отправляться также со станции «Чистые ключи», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

О движении поездов пассажиры могут узнать на сайте Свердловской пригородной компании, в мобильном приложении «Пригород», на кассах вокзалов, а также по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.