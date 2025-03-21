Экстрасенс Алёна Эйзин из Нижнего Тагила хотела помочь подруге, но отдала мошенникам около 160 тысяч рублей

Экстрасенс и белая колдунья Алёна Эйзин из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Как рассказала тагильчанка АН «Между строк», стараясь помочь подруге, она потеряла около 160 тысяч рублей.

«В начале марта ко мне обратилась моя давняя знакомая, клиентка. У нее серьёзные финансовые проблемы, к тому же она одна с маленьким ребёнком. Она рассказала, что ей предложили работу в интернете, и попросила меня посмотреть, что это за работа и как всё устроено. Когда я посмотрела, у меня появились сомнения: я подумала, что это могут быть мошенники. Она сказала, что у неё нет возможности работать вне дома, поскольку с ней маленький ребёнок, и я решила ей помочь и проверить всё на практике. В итоге вот и проверила», — рассказала АН «Между строк» Алёна Эйзин.

Работа заключалась в том, что в первый день нужно было поставить несколько лайков товарам на маркетплейсах. Далее сотрудника добавляли в «рабочую» группу в Telegram-канале, в которой якобы находились такие же работники. Во второй день уже было три задания: поставить несколько лайков, приобрести товар на небольшую сумму, а затем ещё один товар – на сумму побольше. После этого товары возвращались, а сотрудник получал обратно свои деньги с процентом за покупку.

«В первый день я получила 300 рублей, на второй день мне тоже заплатили, но я постоянно чувствовала, что что-то здесь не так. Я подумала, что поработаю ещё и третий день и посмотрю, что будет дальше. На следующий день меня перевели в какую-то VIP-группу, задачи остались прежними, но сумма за выкуп товара уже увеличилась», — говорит тагильчанка.

В результате Алёна внесла около 160 тысяч рублей, чтобы заказать товар, но приложение, через которое она работала, выдало ошибку. Именно тогда она поняла, что стала жертвой мошенников. Тогда «коллеги» в чате начали убеждать её, что если она потратит ещё 150 тысяч рублей на покупки, то деньги вернутся, но она им не поверила и обратилась в полицию.

«Меня уверяли, что они не мошенники, ссылаясь на то, что первые два дня мне заплатили, значит, заплатят и снова. Хоть эти деньги я и копила долгое время, но ничего, я заработаю ещё. А представляете, если бы бабушка какая-нибудь попалась на эту схему или моя клиентка, у которой финансовые проблемы и она готова хвататься за такие мелкие подработки, думая, что они как-то ей помогут», — рассказала Алёна.

Напомним, в 2021 году Алёна Эйзин была гостем нашего подкаста «Между кем-то и чем-то». В настоящее время экстрасенс живёт в Москве, так как считает, что там больше перспектив для неё и её ребёнка.