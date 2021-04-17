Эксперты составили рейтинг самых богатых депутатов Госдумы от Свердловской области

До Единого дня голосования 2021 года осталось пять месяцев. На пороге выборов в Государственную думу политологи составили рейтинг самых богатых депутатов Госдумы от Свердловской области.

Всего Средний Урал в Государственной думе представляют 13 депутатов. Десять из них — члены партии «Единая Россия». По одному месту в федеральном парламенте у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

В прошлом году депутат Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа Алексей Балыбердин задекларировал 5,6 млн рублей. За 2019 год официальный доход парламентария составлял 4,8 млн рублей. Новой собственности у Алексея Балыбердина не появилось: вместе с супругой они владеют квартирой площадью 63,9 кв. м, автомобилем Nissan X-Trail и лодкой Yukona-330 TS.

Как пишет Znak.com, самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области в 2020 году стал Лев Ковпак, член партии «Единая Россия» и совладелец компаний, которые управляют сетью магазинов «Кировский». В декларации с официальными отчётами о доходах парламентариев указано, что Ковпак владеет участком земли площадью 4270 кв. м, двумя домами 281 и 780 кв. м, двумя квартирами и местами под машины. Всего за прошлый год депутат заработал 36 млн рублей.

Вторую позицию по величине доходов занимает депутат Антон Шипулин, член партии «Единая Россия». В Госдуме бывший биатлонист работает второй год. В 2020 году он заработал 16,5 млн рублей, что на порядок больше, чем он задекларировал в 2019 году — 2,7 млн рублей. В собственности у Антона Шипулина несколько участков недвижимости: два крупных участка под жилищное строительство, сельхозугодья площадью в 116,5 тыс. квадратных метров, а также участки дачной и садовой земли. Бывший спортсмен владеет двумя жилыми домами 303 и 545 квадратных метров, двумя квартирами, гаражами и нежилыми помещениям.

На третьем месте по доходам оказался член партии «Единая Россия», депутат Зелимхан Муцоев, который задекларировал в прошлом году 11,8 млн рублей. Парламентарий владеет шестью земельными участками общей площадью в 24 тыс. квадратных метров, двумя домами 876 и 1392 квадратных метров, гостевым домом и трансформаторной подстанцией. В его собственности также автомобиль Mercedes Benz S.