Эксперты сообщили о росте оттока образованного населения из России

Отток образованного населения из России растёт, при этом квалифицированная иммиграция в страну сократилась, говорится в исследовании РАНХиГС «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений».

Авторы работы сотрудники Института социального анализа и прогнозирования Юлия Флоринская и Никита Мкртчян, ссылаясь на зарубежную статистику и интервью с людьми, покинувшими страну в последние шесть лет, сообщают, что в текущем десятилетии «имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России». Методика Росстата по учёту эмиграции фиксирует преимущественно уроженцев бывших республик СССР, у которых завершается срок временной регистрации в России, а не россиян, которые переезжают за рубеж, говорится в исследовании. Статистика Росстата по эмиграции и данные принимающих стран различаются в разы.

Сейчас за рубежом живут около 2,7 млн уроженцев России, 1,5 млн из них сохраняют российское гражданство. География эмиграции по сравнению с 1990-ми годами расширилась: если раньше в основном выезжали в Германию, США и Израиль, то сейчас люди всё чаще переезжают в Австралию и страны Южной, Северной и Центральной Европы. По статистике, уровень образования выезжающих в западные страны значительно выше, чем в среднем по населению России. В последние несколько лет в развитые страны уезжали около 100 тысяч россиян в год, 40% из них — люди с высшим образованием. Треть выезжающих не собираются возвращаться, 15% опрошенных сказали, что постоянно мониторят рынок труда в России и готовы вернуться, как только будет возможность, остальные вернуться готовы, но пока этого не планируют.

Для большинства «выталкивающим» фактором для отъезда стал экономический спад в России после 2014 года, в результате которого зарплаты стали снижаться, а ситуация на рынке труда ухудшилась, говорится в докладе. Четверть опрошенных главной причиной отъезда назвали политическую ситуацию: упоминалось и разочарование после президентских выборов 2012 года, и события 2014 года.

Из россиян с высшим образованием около трети уезжают, чтобы продолжить обучение, около четверти — чтобы работать по специальности, около 20% — как члены семьи россиян, устроившихся на работу за границей.

В то же время в Россию с 1992 года приехали чуть более 9 млн уроженцев других стран, пишут авторы мониторинга. Но с 2000-х годов доля лиц с высшим образованием среди тех, кто въезжает, ниже, чем в среднем по России, и в потоке выезжающих из страны. В 1990-е годы, по данным Росстата, иммигранты по образованности были сравнимы с россиянами, а в отдельные годы даже превосходили их, говорится в докладе.

В последние годы молодые иммигранты менее образованы, чем их соотечественники среднего и пожилого возраста, что затрудняет их интеграцию в общество. Привлечь много квалифицированных мигрантов России не удалось, отмечают социологи. Исследования показывают, что среди временных трудовых мигрантов доля лиц с высшим и незаконченным высшим образованием составляет от 13% до 17%, что явно ниже аналогичных данных по населению, пишут они. При этом образовательный потенциал приезжих в России недоиспользуют: судя по опросам, около трети мигрантов с высшим образованием заняты на работах, не требующих никакой квалификации.