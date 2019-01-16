Эксперты предложили выделять на пособия по бедности более 500 млрд рублей в год

В России нужно внедрить адресное пособие по бедности, благодаря которому доходы нуждающихся семей с детьми удалось бы довести до величины прожиточного минимума, со ссылкой на доклад экономистов РАНХиГС пишет РБК.

Доклад «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность» представили на Гайдаровском форуме. По мнению его авторов, на пособия потребуется выделять из федерального бюджета около 520 млрд рублей в год. Ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми позволят снизить бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза, а бедность всех домохозяйств — в 1,5 раза, уверены эксперты.

В РАНХиГС подчеркнули, что для сокращения бедности в России также требуется усилить адресность социальной защиты, чтобы помощь получали наиболее нуждающиеся. Для этого предлагается создать реестр получателей социальной помощи, который содержал бы информацию о гражданине, его семье, источниках их доходов и имуществе, а также социальном статусе. Данные для реестра будут предоставлять Пенсионный фонд, ГИБДД, Росреестр, Федеральная налоговая служба и другие ведомства, уточняют экономисты.

Кроме того, эксперты предлагают ещё несколько мер социальной поддержки: внедрить критерии нуждаемости в меры соцподдержки федеральным и региональным ветеранам труда, сельским специалистам и другим категориям «заслуженных» льготников; установить мораторий на новые меры соцподдержки пожилым людям без применения критериев нуждаемости; ввести дополнительные требования к занятости получателей социальных пособий; не распространять меры поддержки на членов семьи отдельных категорий льготников; ввести ежегодную перерегистрацию получателей адресных социальных пособий; ужесточить наказание за предоставление ложных данных и несвоевременное оповещение об изменениях жизненной ситуации к лучшему.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. С января 2019 года уровень МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц вместо 11 163 рублей. По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения снизился на 13,3%. Вице-премьер Татьяна Голикова обещала, что к измерению бедности в России начнут применять более современные стандарты.