Эксперты назвали ожидаемую явку на выборах президента

Явка на выборах президента может составить 64%, со ссылкой на данные опроса «Давыдов.Индекс» пишет РБК.

Предполагаемая явка на 1% ниже показателя на выборах президента 2012 года, где явка составила 65,34%. Сводный прогноз по интересу избирателей к выборам приводится в презентации проекта «Давыдов.Индекс» председателя фонда «Петербургская политика» Леонида Давыдова. В рамках проекта были опрошены 150 российских экспертов из 50 регионов. Отмечается, что проект будет представлен 12 марта на круглом столе «Выборы 2018: специфика, тенденции и прогноз результатов», организованном Фондом развития гражданского общества.

Согласно опросу, лидерами по ожидаемой явке по мнению экспертов являются Татарстан (82%), Чувашия (78%), Пензенская область (74%), Тюменская и Ставропольская области (73%), Кузбасс (71%). Аутсайдеры по предполагаемому интересу граждан к выборам: Дагестан (51%), Архангельская область и Петербург (52%), Курская область (53%), Ивановская, Брянская и Челябинская области (54%). В Москве ожидаемая явка находится на уровне 65%

Леонид Давыдов прогнозирует 63-65% коридор по явке избирателей. По его мнению, на конечный результат повлияет погода в день голосования, а также активность кандидатов и общества. Схожий прогноз по явке — 63-65% — дал политконсультант Дмитрий Фетисов. Он отмечает предполагаемую низкую явку на Дальнем Востоке и в Сибири, ниже-среднего на Северо-Западе страны, и существенный рост интереса к выборам в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов прогнозирует коридор по явке в 62-67%. Он полагает, что относительная низка явка в Санкт-Петербурге — 50-55% — связана с тем, что в «городе сильны негативные настроения и многими выборы воспринимаются как фикция». В то же время эксперт ожидает, что в Москве явка будет хорошей, а протестное голосование не сильным.

«В общем и целом по стране выборы пройдут с вполне приемлемой для власти явкой. Это и результат мобилизации, и вообще отражение традиционно более высокого интереса избирателей к "главным выборам страны"», — заключил политолог.

Опрос проводился в несколько этапов. В феврале эксперты проекта давали более скромный прогноз по явке — 60%. В частности, в Москве ожидаемая явка с февральского прогноза выросла с 58% до 65%. Миронов связал рост экспертных ожиданий по явке с масштабной кампанией по рекламе выборов. Рычагами влияния властей на явку он также назвал новую процедуру голосования вне места регистрации, которая заменила открепительные.

Согласно последним данным ФОМ на 4 марта, о намерении прийти на выборы с той или иной степенью уверенности сказали 84,7% граждан, из них 64,8% намерены проголосовать «совершенно точно», а 19,9% — «скорее» или «вероятно» проголосуют. По прогнозу ВЦИОМ на 4 марта, 71,6% россиян сказали, что точно примут, ещё 10,4% — что «скорее» проголосуют. Последнему из крупнейших социологических центров — «Левада-центру» — власти запретили публиковать данные предвыборных опросов после наделения центра статусом иностранного агента.

Напомним, в декабре 2016 года источники РБК сообщали, что Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсуждали на закрытом семинаре обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата.