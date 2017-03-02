Эксперты Кудрина включили Свердловскую область в список регионов с высокой социально-экономической напряжённостью

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина включили Свердловскую область в свой доклад о регионах с возросшей социально-экономической напряжённостью. В зоне риска оказались сразу 14 регионов.

Доклад «Индекс социально-экономической и политической напряжённости в регионах России» оценивает ситуацию в регионах, учитывая три фактора: социально-экономические и политические риски, а также протестную активность. Из доклада следует, что в самом тяжёлом положении оказался Алтайский край.

«С точки зрения социально-экономической оценки, регион выглядит очень слабо, там нестабильное руководство и на выборах показана низкая политическая конкуренция», – перечисляет один из авторов доклада Николай Петров.

Ещё 13 территорий эксперты относят к группе риска – там неблагоприятными они сочли два из трёх факторов. В четырёх из этих территорий в этом году пройдут выборы губернатора. Это Севастополь, Бурятия, Кировская и Саратовская области.

Сложной эксперты назвали ситуацию и в Свердловской области, связав её с административной неустойчивостью из-за ликвидации губернатором должности председателя правительства и его реорганизации. В области тоже пройдут выборы главы региона.

Также в списке проблемных Краснодарский край, где в этом году пройдут выборы в законодательное собрание. Эксперты обращают внимание на попадание в группу Крыма, который, как и Севастополь, впервые включён в исследование. В докладе при этом не перечислены все 14 регионов, которые эксперты сочли проблемными.

В целом эксперты КГИ констатируют «лавинообразное снижение» в 2016 году наиболее важных характеристик.

«Это связано с тем, что все основные перемены, накопленные в том числе комплексом ряда решений 2014-2016 гг., были фактически отсрочены до проведения федеральных и региональных выборов 18 сентября 2016 года», – объясняют они.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ридус»