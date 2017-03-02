Эксперты Кудрина включили Свердловскую область в список регионов с высокой социально-экономической напряжённостью
Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина включили Свердловскую область в свой доклад о регионах с возросшей социально-экономической напряжённостью. В зоне риска оказались сразу 14 регионов.
Доклад «Индекс социально-экономической и политической напряжённости в регионах России» оценивает ситуацию в регионах, учитывая три фактора: социально-экономические и политические риски, а также протестную активность. Из доклада следует, что в самом тяжёлом положении оказался Алтайский край.
«С точки зрения социально-экономической оценки, регион выглядит очень слабо, там нестабильное руководство и на выборах показана низкая политическая конкуренция», – перечисляет один из авторов доклада Николай Петров.
Ещё 13 территорий эксперты относят к группе риска – там неблагоприятными они сочли два из трёх факторов. В четырёх из этих территорий в этом году пройдут выборы губернатора. Это Севастополь, Бурятия, Кировская и Саратовская области.
Сложной эксперты назвали ситуацию и в Свердловской области, связав её с административной неустойчивостью из-за ликвидации губернатором должности председателя правительства и его реорганизации. В области тоже пройдут выборы главы региона.
Также в списке проблемных Краснодарский край, где в этом году пройдут выборы в законодательное собрание. Эксперты обращают внимание на попадание в группу Крыма, который, как и Севастополь, впервые включён в исследование. В докладе при этом не перечислены все 14 регионов, которые эксперты сочли проблемными.
В целом эксперты КГИ констатируют «лавинообразное снижение» в 2016 году наиболее важных характеристик.
«Это связано с тем, что все основные перемены, накопленные в том числе комплексом ряда решений 2014-2016 гг., были фактически отсрочены до проведения федеральных и региональных выборов 18 сентября 2016 года», – объясняют они.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Ридус»