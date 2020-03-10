Эксперты анонсировали скачок стоимости авиабилетов на зарубежные направления на 12%

11 марта из-за обвала рубля и роста курса валют международные авиабилеты подорожают на 11,6%, со ссылкой на специалистов сервиса путешествий «Туту.ру» пишет Znak.com.

По информации представителей сервиса, в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) курс евро в системах бронирования составит 82 рубля. Сейчас применяется курс, по которому выписываются билеты, — 73,5 рубля за евро.

В «Туту.ру» поясняют, что для расчёта в системе бронирования применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов с округлением до 50 копеек. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 11,6% (на 7,5 рубля на каждый евро) — то есть на каждую 1 тысячу евро стоимости билета путешественникам придётся заплатить дополнительные 7,5 тысячи рублей. Так что разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. В сервисе путешествий пассажирам, определившимся с планами перелётов за рубеж, советуют поторопиться и приобрести билеты до полуночи со вторника на среду.

Напомним, что из-за падения цен на нефть на мировом рынке снизился курс рубля по отношению к доллару и евро. Так, официальный курс евро на завтра вырос на 6,02 рубля до 81,85 рубля, доллара — на 4,51 рубля до 72 рублей.