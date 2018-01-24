Экспертиза МВД не выявила доказательств вины математика Дмитрия Богатова

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД в ходе компьютерно-технической экспертизы не обнаружили доказательств вины преподавателя математики Дмитрия Богатова, который обвиняется в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, со ссылкой на близкий к следствию источник пишет ТАСС.

«В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время все обвинения с Богатова будут сняты. Адвокат математика Саркис Дарбенян в беседе с «Медиазоной» заявил, что «у обвинения нет ни единой улики о причастности Богатова к преступлениям», и подчеркнул, что защита будет добиваться реабилитации Дмитрия Богатова после снятия обвинений.

«После того как эксперты авторитетного для российского следствия учреждения подтвердили отсутствие хоть каких-либо цифровых доказательств его причастности к совершённым деяниям, мы будем настаивать на скорейшем снятии всех обвинений с нашего подзащитного и его полной реабилитации за довольно сложное время, которое ему пришлось пережить из-за некомпетентности тех, кто это дело вообще против него возбудил», — подчеркнул защитник.

Ранее сообщалось, что статус обвиняемого в призывах к терроризму и экстремизму преподавателя может быть переквалифицирован в свидетеля по делу. Математик прошёл проверку с целью подтверждения собственного алиби.