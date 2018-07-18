Экс-тренер тульского «Арсенала» избил обозревателя газеты «Спорт-Экспресс» из-за негативной статьи

Бывший футболист сборной России и экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера, сообщил сам журналист на своей странице в Facebook. По его словам, поводом для конфликта стала статья, вышедшая весной 2017 года, в которой Рабинер критиковал Кирьякова за его работу и поведение.

Инцидент произошёл после эфира на «Матч ТВ», на котором обсуждался чемпионат мира по футболу. Игорь Рабинер и Сергей Кирьяков были приглашены на эфир в качестве гостей. Экс-форвард сборной России должен был сменить обозревателя «СЭ» в эфире и встретил его возле студии.

«Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чём речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьёт меня по лицу», — заявил обозреватель.

После произошедшего на «Матч ТВ» журналист сказал, что не собирается обращаться в полицию.

«Спорт-Экспресс» заявил, что теперь Кирьяков для издания — персона нон-грата.

«Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю», — заявила газета.

Сергей Кирьяков также объяснил конфликт с Рабинером - по его словам, журналист позволил себе оскорбительные высказывания в адрес экс-тренера, заявил Кирьяков Sport24.

«Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина», — отметил бывший футболист.

По словам Кирьякова, Рабинер сам на него бросался и продолжал оскорблять.