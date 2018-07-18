Экс-тренер тульского «Арсенала» избил обозревателя газеты «Спорт-Экспресс» из-за негативной статьи

Бывший футболист сборной России и экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера, сообщил сам журналист на своей странице в Facebook. По его словам, поводом для конфликта стала статья, вышедшая весной 2017 года, в которой Рабинер критиковал Кирьякова за его работу и поведение.
Инцидент произошёл после эфира на «Матч ТВ», на котором обсуждался чемпионат мира по футболу. Игорь Рабинер и Сергей Кирьяков были приглашены на эфир в качестве гостей. Экс-форвард сборной России должен был сменить обозревателя «СЭ» в эфире и встретил его возле студии.
«Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чём речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьёт меня по лицу», — заявил обозреватель.
После произошедшего на «Матч ТВ» журналист сказал, что не собирается обращаться в полицию.
«Спорт-Экспресс» заявил, что теперь Кирьяков для издания — персона нон-грата.
«Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю», — заявила газета.
Сергей Кирьяков также объяснил конфликт с Рабинером - по его словам, журналист позволил себе оскорбительные высказывания в адрес экс-тренера, заявил Кирьяков Sport24.
«Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина», — отметил бывший футболист.
По словам Кирьякова, Рабинер сам на него бросался и продолжал оскорблять.
«Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жёсткие», — добавил он.