Экс-судья из Челябинска объявлен в розыск по обвинению в педофилии

Бывшего челябинского судью Сергея Югова, проходящего по уголовному делу о педофилии, объявили в федеральный розыск, сообщается на официальных сайтах МВД России и СК.

«Югов подозревается в совершении в период с 2009 по 2015 год на территории города Коркино развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий. Место нахождения подозреваемого неизвестно, в связи с чем объявлен его розыск», — сообщили в СК.

По словам отца пострадавших, всё началось в 2013 году: его сводный брат, будучи судьёй Коркинского городского суда, якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью (ныне совершеннолетней), показывал ей порнофильмы, дарил деньги и вещи. Затем он попробовал повторить эти действия по отношению к младшей сестре, но её отец обратился в полицию и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которая, в свою очередь, направила материалы главе СКР Александру Бастрыкину.

После этого в отношении Югова было возбуждено уголовное дело по ст. 135 и 151 УК РФ — о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий. В 2017 году Югов сложил с себя полномочия судьи и покинул город.