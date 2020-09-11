Экс-схиигумен Сергий назвал своё отлучение от церкви «смертным приговором»

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) в новом видеообращении на канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева назвал решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении его от церкви «смертным приговором» ему, возведённому им Среднеуральскому женскому монастырю и скитам, пишет Znak.com.

«С креста не сходят, с креста снимают. Я, схиигумен Сергий, — на кресте», — сказал Романов в видео с названием «Гонения на православных».

Он также добавил, что все попытки выгнать его из монастыря координируются «мировым правительством» и Сатаной. Кроме того, Романов провёл возле монастыря «защитную черту», пригрозив тем, кто её перейдёт.

«Последний старец Свято-Троицкой Сергиевой лавры схиархимандрит Захарий, когда его пришли арестовывать, он сказал: "Я провожу черту. Если кто эту черту перейдёт — упадёт замертво". Не моя рука будет проводить эту черту. Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки для защиты монастыря. Предупреждаю всех беззаконников, которые захотят перейти эту черту: если с вами что случится — ваша самость, ваша гордость, ваше произволение», — сказал он.

Экс-схиигумен также продемонстрировал, что в монастыре с ним остаются десятки человек, в том числе женщины и дети, которые «внемлют каждому его слову». Сам Романов, несмотря на отлучение, всё также носит облачение схимника и крест.

Напомним, накануне церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить Сергия от церкви. После того как решение будет утверждено патриархом Кириллом, Сергий перестанет быть схимонахом и будет называться Николаем Романовым. Отлучение от церкви стало итогом скандала, который разразился после того, как Романов, будучи ещё схиигуменом, записал несколько роликов с критикой руководства Русской православной церкви и руководства России, в том числе президента Владимира Путина, из-за закрытия храмов в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Сергий отрицал и продолжает отрицать существование коронавирусной инфекции.