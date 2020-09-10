Скандального схиигумена Сергия отлучили от церкви

Церковный суд принял решение об отлучении опального схимонаха Сергия от церкви, пишет E1.ru.

«Сергий не имел никаких прав совершать богослужения. Если изверженный из сана священник продолжает служить, он подлежит отлучению от церкви. Мы собирались в третий раз. Была надежда, что схимонах Сергий придёт и объяснит своё отношение, изменит его и покается. Но то, что он говорил в последних выступлениях, усугубило его положение как церковного человека. Поэтому принято решение направить правящему архиерею благословление на отлучение от церкви. Дальше правящий иерей, владыка Кирилл утвердит (или не утвердит) решение и направит его святейшему патриарху», — заявил представитель церковного суда.

Отлучённый человек не может прибегать к церковным таинствам — в частности, в случае смерти такого человека не могут отпевать в храме.

«Принято решение об извержении из сана священников монастыря. Если они не остановятся на этом пагубном процессе, то суд может также засвидетельствовать это. Духовный суд свидетельствует состояние, в котором находится человек относительно церкви. Сергий Сам своими поступками осветил себя. Суд просто зафиксировал это», — рассказал настоятель Храма на Крови Максим Миняйло.

По словам священника, бывший схимонах может обжаловать решение церковного суда.

Напомним, в мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб. Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».

Кроме того, суд Верхней Пышмы назначил схиигумену Сергию штраф в размере 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса.