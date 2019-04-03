Экс-прокурор Тавды возглавил прокуратуру Пригородного района

Прокуратуру Пригородного района возглавил советник юстиции Игорь Вейс, до этого работавший городским прокурором Тавды, сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

В Нижний Тагил Игоря Вейса перевели в феврале из-за ротации кадров, которая проходит раз в пять лет. Его предшественник Алексей Прохоров отправился на работу в Красноуральск.

Вейс будет курировать надзорную деятельность в Горноуральском городском округе. ГГО — бывший Пригородный район, объединяет более 60 сёл, посёлков и деревень под Нижним Тагилом. Территориально администрация округа, дума и прокуратура базируются в Нижнем Тагиле.

Ранее, в конце марта, стало известно, что прокуратура Пригородного района через суд лишила полномочий двух депутатов Горноуральской думы Ирину Орлову и Романа Горбунова, подавших декларацию о доходах с недостоверными сведениями.