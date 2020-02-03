Экс-полпреду президента в УрФО Игорю Холманских нашли место в структурах УВЗ

Бывший председатель совета директоров «Уралвагонзавода», бывший полпред президента в УрФО Игорь Холманских согласился войти в совет директоров одного из акционерных обществ концерна УВЗ, со ссылкой на пресс-службу корпорации пишет Znak.com. О каком именно предприятии идёт речь, не уточняется.

В пресс-службе также подтвердили, что по решению наблюдательного совета госкорпорации «Ростех», в которую входит УВЗ, была изменена структура корпорации: было создано акционерное общество «Концерн "Уралвагонзавод"», которое стало головной корпорацией всего холдинга. Председателем совета директоров концерна стал первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, гендиректором — Александр Потапов. Кроме того, Потапов стал председателем совета директоров НПК «Уралвагонзавод» вместо Холманских.

Напомним, Игорь Холманских стал председателем совета директоров УВЗ летом 2018 года, после отставки с поста полномочного представителя президента на Урале. Должность полпреда занял Николай Цуканов.