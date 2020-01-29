СМИ: Бывший полпред президента в УрФО Игорь Холманских ушёл из совета директоров «Уралвагонзавода»

Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских завершил карьеру в совете директоров корпорации «Уралвагонзавод», со ссылкой на два источника пишет Ura.ru.

«Бывший чиновник больше не входит в состав совета директоров структуры и ему не предложена новая должность», — заявил собеседник агентства.

Сам Игорь Холманских отказался от комментариев. Издание направило запрос в госкорпорацию «Ростех», куда входит «Уралвагонзавод», ответ на него не поступил.

После отставки с поста полпреда президента Холманских в июле 2018 года был избран председателем совета директоров «Уралвагонзавода», год спустя корпорация закрыла данные о составе совета директоров предприятия, однако источники агентства сообщили, что он сохранил место в структуре.