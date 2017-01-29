Экс-полпреда президента на Сахалине задержали по делу об экстремизме

Бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области Виталия Гулия задержали по подозрению в экстремизме. Об этом со ссылкой на его адвоката Дагира Хасавова сообщает «Интерфакс». Как уточнил юрист, уголовное дело возбуждено по 282-й статье УК о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для дела стала книга «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», вышедшая в издательстве «Алгоритм» в 2015 году.

«Моего подзащитного задержали в субботу в аэропорту “Домодедово”, когда он собирался вылететь к своей 93-летней больной матери в Кишинёв», – рассказал Дагир Хасанов.

Хасанов отметил, что эта книга не внесена в реестр экстремистских материалов, так как «соответствующего решения суда мы не видели».

«Мой подзащитный, который в разное время занимал различные должности на госслужбе, после ухода на пенсию решил записать свои соображения по поводу происходящего в стране, свидетелем чего он был сам. Ни о каком возбуждении ненависти речь идти не может», – подчеркнул адвокат.

Виталий Гулий являлся полпредом главы государства на Сахалине в период президентства Бориса Ельцина, с 1991 по 1993 год. После этого он работал начальником отдела управления Администрации президента, а затем заместителем начальника управления по координации деятельности полпредов президента в субъектах РФ. В 2000 году Гулий был назначен заместителем полпреда РФ на Дальнем Востоке. В 2003-2006 годах работал помощником сенатора, затем депутата Госдумы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости