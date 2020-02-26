Экс-начальника ГИБДД Краснотурьинска начнут судить за сбитого насмерть пешехода

Бывшего главу ГИБДД Краснотурьинска Вадима Ушакова будут судить за сбитого пешехода — ему грозит до 5 лет лишения свободы за то, что он сбил мужчину на пешеходном переходе осенью 2019 года, когда ехал на своей Toyota RAV-4, пишет E1.ru.

По версии следствия, Вадим Ушаков во время движения ответил на звонок мобильного телефона, а это запрещено. Кроме того, он осознавал, что видимость пешеходного перехода ограничена из-за автобуса, который в этот момент встал на остановке. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

«Водитель, проявив грубую самонадеянность и невнимательность, зная и осознавая, что на данном участке проезжей части имеется нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный знаками, не проявил должного внимания к ситуации на проезжей части в силу того, что разговаривал по телефону, создал реальную опасность для себя и других участников дорожного движения. Продолжая движение, обвиняемый допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

От полученных травм пешеход скончался.

Вадим Ушаков был начальником краснотурьинской ГИБДД 12 лет — с 1993 по 2005 год.